AFAD ve MTA verilerine göre, Türkiye'de deprem riski en düşük olan 20 şehir belli oldu. Bu şehirler, fay hatlarından uzaklık ve jeolojik yapılarına göre sıralandı.

Türkiye, aktif fay hatlarıyla çevrili coğrafi yapısı nedeniyle sürekli deprem riski altında bulunuyor. İstanbul'da meydana gelen son depremler sonrası, vatandaşlar daha güvenli bölgeleri araştırmaya başladı. AFAD ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından güncellenen Türkiye Deprem Tehlike Haritası verilerine göre, ülkenin deprem riski en düşük olan 20 kenti belli oldu.

Deprem riskini belirleyen faktörler

Bir şehrin deprem açısından güvenli sayılabilmesi için dört ana faktör dikkate alınıyor:

  • Fay hatlarına uzaklık

  • Zeminin sağlamlığı

  • Tarihsel depremlerin sıklığı

  • Jeolojik ve sismik analizler

Bu kriterlere göre hazırlanan listede, özellikle Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki şehirler öne çıktı.

Deprem riski en az olan 20 şehir

İşte AFAD ve MTA verilerine göre Türkiye'nin en güvenli şehirleri:

  1. Sinop - Karadeniz kıyısında, düşük sismik aktivite

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  2. Artvin - Fay hatlarına uzak, dağlık yapısıyla güvenli

  3. Rize - Merkez ve doğu ilçeleri deprem riski düşük

  4. Trabzon - Gelişmiş altyapısıyla düşük deprem tehdidi

  5. Giresun - Sağlam jeolojik zemine sahip

  6. Kastamonu - İç Anadolu sınırında düşük sismik tehlike

  7. Bartın - Sakin yapısıyla dikkat çekiyor

  8. Zonguldak - Kıyı ve iç kesimleri güvenli kabul ediliyor

  9. Karabük - Sanayi kenti olmasına rağmen düşük riskli

  10. Amasya - Tarihinde büyük deprem yaşanmamış

  11. Çankırı - Düşük sismik tehlike sınıfında yer alıyor

  12. Yozgat - Orta Anadolu'da güvenli yerleşim alanı

  13. Kırşehir - Fay hatlarından uzak jeolojik yapıda

  14. Nevşehir - Turizm cenneti Kapadokya'nın merkezinde

  15. Niğde - Sakin ve düşük sismik risk profiline sahip

  16. Aksaray - Ulaşım ve yerleşim açısından avantajlı

  17. Konya - Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip, düşük riskli

  18. Karaman - Çevre illerle benzer güvenlik profiline sahip

  19. Kırıkkale - Ankara'ya yakınlığıyla dikkat çekiyor

  20. Edirne - Marmara Bölgesi'nde yer almasına rağmen güvenli bölgeler arasında

Kaynak: HABER MERKEZİ