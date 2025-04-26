AFAD ve MTA verilerine göre, Türkiye'de deprem riski en düşük olan 20 şehir belli oldu. Bu şehirler, fay hatlarından uzaklık ve jeolojik yapılarına göre sıralandı.
Türkiye, aktif fay hatlarıyla çevrili coğrafi yapısı nedeniyle sürekli deprem riski altında bulunuyor. İstanbul'da meydana gelen son depremler sonrası, vatandaşlar daha güvenli bölgeleri araştırmaya başladı. AFAD ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından güncellenen Türkiye Deprem Tehlike Haritası verilerine göre, ülkenin deprem riski en düşük olan 20 kenti belli oldu.
Deprem riskini belirleyen faktörler
Bir şehrin deprem açısından güvenli sayılabilmesi için dört ana faktör dikkate alınıyor:
-
Fay hatlarına uzaklık
-
Zeminin sağlamlığı
-
Tarihsel depremlerin sıklığı
-
Jeolojik ve sismik analizler
Bu kriterlere göre hazırlanan listede, özellikle Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki şehirler öne çıktı.
Deprem riski en az olan 20 şehir
İşte AFAD ve MTA verilerine göre Türkiye'nin en güvenli şehirleri:
-
Sinop - Karadeniz kıyısında, düşük sismik aktivite
-
Artvin - Fay hatlarına uzak, dağlık yapısıyla güvenli
-
Rize - Merkez ve doğu ilçeleri deprem riski düşük
-
Trabzon - Gelişmiş altyapısıyla düşük deprem tehdidi
-
Giresun - Sağlam jeolojik zemine sahip
-
Kastamonu - İç Anadolu sınırında düşük sismik tehlike
-
Bartın - Sakin yapısıyla dikkat çekiyor
-
Zonguldak - Kıyı ve iç kesimleri güvenli kabul ediliyor
-
Karabük - Sanayi kenti olmasına rağmen düşük riskli
-
Amasya - Tarihinde büyük deprem yaşanmamış
-
Çankırı - Düşük sismik tehlike sınıfında yer alıyor
-
Yozgat - Orta Anadolu'da güvenli yerleşim alanı
-
Kırşehir - Fay hatlarından uzak jeolojik yapıda
-
Nevşehir - Turizm cenneti Kapadokya'nın merkezinde
-
Niğde - Sakin ve düşük sismik risk profiline sahip
-
Aksaray - Ulaşım ve yerleşim açısından avantajlı
-
Konya - Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip, düşük riskli
-
Karaman - Çevre illerle benzer güvenlik profiline sahip
-
Kırıkkale - Ankara'ya yakınlığıyla dikkat çekiyor
-
Edirne - Marmara Bölgesi'nde yer almasına rağmen güvenli bölgeler arasında