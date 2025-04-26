AFAD ve MTA verilerine göre, Türkiye'de deprem riski en düşük olan 20 şehir belli oldu. Bu şehirler, fay hatlarından uzaklık ve jeolojik yapılarına göre sıralandı.

Türkiye, aktif fay hatlarıyla çevrili coğrafi yapısı nedeniyle sürekli deprem riski altında bulunuyor. İstanbul'da meydana gelen son depremler sonrası, vatandaşlar daha güvenli bölgeleri araştırmaya başladı. AFAD ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından güncellenen Türkiye Deprem Tehlike Haritası verilerine göre, ülkenin deprem riski en düşük olan 20 kenti belli oldu.

Deprem riskini belirleyen faktörler

Bir şehrin deprem açısından güvenli sayılabilmesi için dört ana faktör dikkate alınıyor:

Fay hatlarına uzaklık

Zeminin sağlamlığı

Tarihsel depremlerin sıklığı

Jeolojik ve sismik analizler

Bu kriterlere göre hazırlanan listede, özellikle Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki şehirler öne çıktı.

Deprem riski en az olan 20 şehir

İşte AFAD ve MTA verilerine göre Türkiye'nin en güvenli şehirleri:

Sinop - Karadeniz kıyısında, düşük sismik aktivite 2025 yılının kurbanlık fiyatları belli oldu Artvin - Fay hatlarına uzak, dağlık yapısıyla güvenli Rize - Merkez ve doğu ilçeleri deprem riski düşük Trabzon - Gelişmiş altyapısıyla düşük deprem tehdidi Giresun - Sağlam jeolojik zemine sahip Kastamonu - İç Anadolu sınırında düşük sismik tehlike Bartın - Sakin yapısıyla dikkat çekiyor Zonguldak - Kıyı ve iç kesimleri güvenli kabul ediliyor Karabük - Sanayi kenti olmasına rağmen düşük riskli Amasya - Tarihinde büyük deprem yaşanmamış Çankırı - Düşük sismik tehlike sınıfında yer alıyor Yozgat - Orta Anadolu'da güvenli yerleşim alanı Kırşehir - Fay hatlarından uzak jeolojik yapıda Nevşehir - Turizm cenneti Kapadokya'nın merkezinde Niğde - Sakin ve düşük sismik risk profiline sahip Aksaray - Ulaşım ve yerleşim açısından avantajlı Konya - Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip, düşük riskli Karaman - Çevre illerle benzer güvenlik profiline sahip Kırıkkale - Ankara'ya yakınlığıyla dikkat çekiyor Edirne - Marmara Bölgesi'nde yer almasına rağmen güvenli bölgeler arasında