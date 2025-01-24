TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta geçtiğimiz hafta sahasında Erbaaspor’u 3-2 mağlup ederek 5 maçlık galibiyet hasretine son veren Bucaspor 1928, çıkışını sürdürmek için yarın deplasmanda Ankara Demirspor’la karşılaşacak.

TCDD Ankara Demirspor Stadı’nda oynanacak mücadele saat 14.00’te başlayacak ve karşılaşmayı hakem Burak Akdağ yönetecek.

Cezalılar ve eksikler

Bucaspor 1928’de, sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Çağrı Ortakaya, bu zorlu deplasmanda forma giyemeyecek. Takımda başka bir eksik bulunmazken, teknik direktör Tuna Üzümcü yönetimindeki sarı-lacivertliler, tam kadro galibiyet için sahada olacak.

"Sadece 5 puanlık bir fark var"

Erbaaspor karşısında aldıkları galibiyetin takıma büyük moral verdiğini ifade eden Tuna Üzümcü, “Play-Off hattının bir basamak gerisindeyiz. Aramızda sadece 5 puanlık bir fark var. Bu farkı kapatıp Play-Off hedefine ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.