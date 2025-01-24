TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK’dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Eren Çakır’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz devre arası transfer çalışmaları kapsamında Gaziantep FK'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Eren Çakır'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katmıştır. Eren Çakır’a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Eren Çakır’ın kariyeri

Futbola Almanya’da başlayan gurbetçi futbolcu, Süper Lig ekibi Gaziantep FK’ya transfer olduktan sonra Türkiye Kupası'nda 2 maçta forma giydi. Genç oyuncunun, Menemen FK’nın orta saha rotasyonuna önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.