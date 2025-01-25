Hacı Sabancı'nın 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğunun babası olduğu DNA testiyle ortaya çıkmasının ardından, Sabancı ailesi kamuoyuna açıklama yapmaktan kaçınmıştı. Yaşanan bu olaylar karşısında sessiz kalan Nazlı Sabancı, günler sonra ilk paylaşımını gerçekleştirdi.

"Sakinlik" paylaşımı

Nazlı Sabancı, Instagram hesabından önce kızı Arzu Alara ile olan fotoğrafını paylaştı, ardından da tatilden manzaralı bir fotoğraf koyarak "Sakinlik" notunu düştü. Bu paylaşımı, Sabancı'nın yaşadığı duygusal durumu yansıtırken, sakinlik teması ise dikkatlerden kaçmadı.

2017 yılında ilişkiye başlayan Nazlı ve Hacı Sabancı çifti, 2021 yılında evlenmiş ve Arzu Alara adında bir kız çocukları olmuştu. Ancak, Fatma Demir'in açtığı babalık davası sonrası çift, büyük bir şok yaşadı. Hacı Sabancı'nın evlilik dışı bir oğlu olduğu DNA testiyle kesinleşince, çiftin mutlu evliliği sarsıldı.