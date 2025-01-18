TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste kötü sonuçlar alarak Play-Off hattının dışında kalan Bucaspor 1928, yarın evinde Erbaaspor'u ağırlayacak. Yeni Buca Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 14.00'te başlayacak ve hakem Muhammed Taha Onat yönetecek.
Tuna Üzümcü ilk maçına çıkacak
Devre arası transfer döneminde teknik direktörlük görevine getirilen Tuna Üzümcü, bu maçla birlikte ilk resmi karşılaşmasına çıkacak. Üzümcü, Play-Off umutlarını diri tutmak istediklerini belirterek, "Kazanıp yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Taraftarımızın desteğini bekliyoruz" şeklinde açıklama yaptı.
Kaynak: DHA