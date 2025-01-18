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Devre arası transfer döneminde teknik direktörlük görevine getirilen Tuna Üzümcü , bu maçla birlikte ilk resmi karşılaşmasına çıkacak. Üzümcü, Play-Off umutlarını diri tutmak istediklerini belirterek, "Kazanıp yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Taraftarımızın desteğini bekliyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste kötü sonuçlar alarak Play-Off hattının dışında kalan Bucaspor 1928 , yarın evinde Erbaaspor'u ağırlayacak. Yeni Buca Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 14.00'te başlayacak ve hakem Muhammed Taha Onat yönetecek.

Altınordu deplasmandan bir puanla döndü

Altınordu deplasmandan bir puanla döndü

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