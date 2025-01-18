Dünyada birçok ülkede satışı devam eden ve Türkiye'de de popüler olan AMIKA Mirrorball High Shine şampuanında, "Pluralibacter gergoviae" adlı tehlikeli bir bakteri bulundu. Bakteri, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve cildi hassas olanlar için ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor.

Şampuanlar piyasadan toplatıldı

Bakteri tespiti sonrası, AMIKA şampuanları büyük perakende zincirlerinden toplatılmaya başlandı. Walmart, Sephora ve Amazon gibi platformlardan 980 bin şişe şampuan geri çağrıldı. Yetkililer, kullanıcıların bu ürünleri kesinlikle kullanmamaları gerektiğini vurguladı.

Şirketten açıklama geldi

AMIKA markası, geri çağırmanın sadece alüminyum şişelerde ve torbalarda satılan tüm boyutlardaki Mirrorball High Shine + Koruma şampuanlarını kapsadığını belirtti. Yapılan toksikoloji değerlendirmelerinde, sağlıklı bireyler için doğrudan sağlık riski bulunmadığı, ancak bağışıklık sistemi zayıf ya da cildi hasar görmüş kişilerin enfeksiyon riski taşıdığı ifade edildi.

Marka, tüketicilerden gelen kokudaki değişiklikler ve nadiren görülen geçici tahriş gibi şikayetleri takip ettiklerini belirtti. Şampuanın kullanımına ilişkin olumsuz bir durumla karşılaşanlar, markayla iletişime geçmeleri gerektiği konusunda uyarıldı.