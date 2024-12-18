Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları kapsamında İzmir derbisi futbolseverleri heyecanlandırıyor. Bucaspor 1928, kendi sahasında Göztepe’yi ağırlayacak. Büyük bir çekişmeye sahne olması beklenen mücadele, 19 Aralık Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak ve karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Biletler satışa çıkıyor

Bucaspor 1928, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, maç biletlerinin 17 Aralık Salı günü saat 18.00 itibarıyla Cemil Şeboy Tesisleri'nde satışa çıkacağını duyurdu. Ayrıca maç günü bilet almak isteyen taraftarlar için Buca Arena Stadyum Gişesi’nde bilet satışları saat 17.00’de başlayacak.

Bilet fiyatları şu şekilde:

Batı Kale Arkası: 200 TL

Maraton Tribünü: 200 TL

Kapalı Tribün: 250 TL

VIP Tribün: 300 TL

Misafir Tribün: 250 TL

İzmir'in iki köklü ekibinin karşı karşıya geleceği bu önemli mücadelede tribünlerin tamamen dolması bekleniyor. Taraftarlar, hem sahada futbol heyecanını doyasıya yaşamak hem de takımlarını desteklemek için büyük ilgi gösteriyor.

Göztepe'de eksikler çok

Göztepe'de Taha Altıkardeş, Juan, David Datro Fofana, Kubilay Kanatsızkuş ve Isaac Solet tedavileri devam ettiği için Bucaspor 1928 karşısında forma giyemeyecek. Tijanic ve Ahmed Ildız'ın ise son durumlarına maç saatinde karar verileceği dile getirildi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda adını bir üst tura yazdırmak isteyen Bucaspor 1928 ve Göztepe arasındaki bu mücadelede futbolseverler nefeslerini tutacak.