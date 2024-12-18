Ödemiş Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelere bir yenisini ekliyor. Kent merkezindeki Salı Pazarı Parkı ve Devlet Hastanesi köşesinde hizmet verecek olan Cafe Efe, ekonomik fiyatlarla kahve severlerin buluşma noktası olacak.

Cafe Efe: Herkes için uygun fiyatlı kahve

Cafe Efe büfelerinde 10 farklı kahve çeşidi, zincir kahve markalarına göre daha uygun fiyatlarla sunulacak. Belediye, özellikle gençler ve öğrenciler için bütçe dostu bir alternatif yaratmayı hedefliyor. Cafe Efe, Salı Pazarı Parkı içinde ve Devlet Hastanesi köşesinde kurulacak. Bu noktalar, vatandaşların kolayca ulaşabileceği şekilde seçildi.

Sosyal yaşamı canlandırma hedefi

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Cafe Efe ile sosyal yaşamı canlandırmayı ve herkesin uygun fiyatla kahveye erişimini sağlamayı amaçladıklarını belirtti:

"Gençlerimizin ve öğrencilerimizin bütçesini zorlamayacak bir hizmet sunuyoruz. Cafe Efe, ekonomik şartların zorlaştığı bu dönemde vatandaşlarımıza nefes alacak bir alternatif olacak."