TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta henüz galibiyetle tanışamayan Bucaspor 1928, yarın deplasmanda Kepezspor karşısında sezonun ilk 3 puanını arayacak.
Bucaspor 1928 ilk galibiyetin peşinde
TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta kötü bir başlangıç yapan Bucaspor 1928, 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlikle topladığı 1 puanla son sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi, yarın deplasmanda Kepezspor karşısına çıkacak.
Kepez Hasan Doğan Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 15.30’da başlayacak. Maçı hakem Serkan Gürbüz yönetecek.
“İlk galibiyetimizi almak istiyoruz”
Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Tolga Doğantez, zorlu deplasman öncesi yaptığı açıklamada,
“Bu sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Ancak oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Kepez deplasmanında elimizden gelenin en iyisini yaparak ilk galibiyetimizi almak istiyoruz.” dedi.
Rakip Kepezspor formda başlıyor
Lige iyi bir başlangıç yapan Kepezspor, iç sahada oynayacağı karşılaşmada taraftar desteğini arkasına alacak.
Antalya temsilcisi, son haftalarda sergilediği tempolu oyunla dikkat çekiyor.