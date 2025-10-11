TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta zirve mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Bursaspor’la karşılaşacak.

Zirve yarışında kritik maç

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta haftanın en önemli maçlarından birinde Menemen Futbol Kulübü, Bursaspor deplasmanına konuk olacak.

Zirve hesapları yapan iki takımın mücadelesi, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak.

Karşılaşmayı Seyfettin Alper Yılmaz yönetecek.

Menemen FK galibiyet peşinde

Geçen hafta evinde 68 Aksaray Belediyespor ile berabere kalan Menemen FK, 14 puanla 4. sırada yer alıyor.

Teknik direktör Bilal Kısa, zorlu deplasman öncesinde yaptığı açıklamada, “Zorlu bir deplasmana çıkacağız. Bursaspor taraftarının desteğini arkasına alacak. Biz de kazanarak yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz” dedi.

Bursaspor yeni hocasıyla sahada

Son iki maçını kaybeden ve 15 puanla 3. sırada bulunan Bursaspor’da teknik direktör değişikliği yaşandı.

Görevden ayrılan Adem Çağlayan’ın yerine takımın başına Tahsin Tam getirildi.

Tam, yeşil-beyazlı ekiple ilk maçına Menemen FK karşısında çıkacak.