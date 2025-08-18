Bucaspor 1928 iç transferde kadrosunu korudu

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, iç transfer çalışmalarını tamamladı. Kulüp, eski yabancı futbolcularına olan borçları nedeniyle FIFA’dan aldığı transfer yasağıyla dış transfer yapamazken, mevcut kadrosundaki üç önemli futbolcuyla sözleşme yeniledi.

Yılmaz Özeren ile anlaşma sağlandı

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun dikkat çeken isimlerinden Yılmaz Özeren ile yeniden anlaşma sağladı. 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Özeren, Bucaspor 1928’in orta saha ve hücum planlarında önemli bir rol üstlenecek.

Osman Işıklı takımda kaldı

Defans hattının deneyimli ismi Osman Işıklı da 1 yıllık sözleşme ile takımda tutuldu. Bucaspor 1928, Işıklı’nın tecrübeli oyunuyla yeni sezonda savunmada istikrar sağlamayı hedefliyor.

Doğan Çamlı ile yollar ayrılmadı

Kulüp, genç ve yetenekli oyuncu Doğan Çamlı ile de 1 yıllık sözleşme yeniledi. Çamlı, takımın orta sahasında yaratıcı oyun anlayışını sürdürecek ve Bucaspor 1928’in gol fırsatlarını artıracak.

Yeni sezona hazırlık sürüyor

İç transferde üç önemli ismi kadroda tutan Bucaspor 1928, yeni sezona güçlü ve hazırlıklı başlamayı amaçlıyor. Kulüp yönetimi, takımın istikrarını koruyarak dış transfer yasağına rağmen başarılı bir sezon hedefliyor.