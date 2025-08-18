Ankara’nın Eryaman semtindeki Admira Sitesi’nde oturan 30 yaşındaki yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, dün akşam saat 18.05 sıralarında evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yerde hareketsiz yatan Dalgakıran’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç yayıncı kurtarılamadı.

Cenazesi Mersin’de toprağa verilecek

Otopsi işlemleri için Keçiören Adli Tıp Kurumu’na götürülen Dalgakıran’ın cenazesi, bugün ailesi tarafından teslim alındı. Memleketi Mersin’e götürülen ünlü yayıncı, yarın öğle namazına müteakip Muğdat Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Apartman görevlisinden çarpıcı sözler

Olayın yaşandığı binanın görevlisi Nimettullah Arıkan, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Dün izinliydim. Saat 18.05 gibi bir komşumuz aradı, ‘Apartmandan biri kendini attı’ dedi. Koşarak geldim ve Oğuzhan’ı yerde yatarken gördüm. Çok üzüldük, iyi bir komşuydu. Her gördüğünde selam verirdi. Böyle bir şey yapacağını hiç düşünmezdim. İntihar ettiğine ihtimal vermiyorum ama o an ne yaşadığını da bilemiyoruz. Değerli bir insanı kaybettik.”

Polis soruşturma başlattı

Polis ekipleri, olayın intihar mı yoksa başka bir nedenden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı. Site sakinlerinin ifadelerine başvurulurken, güvenlik kameraları da inceleme altına alındı.

Oğuzhan Dalgakıran’ın ani ölümü sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Yayıncının sevenleri, paylaşımlarında “İnanamıyoruz”, “Çok erken gidiş” yorumlarıyla üzüntülerini dile getirdi.