TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Bucaspor 1928, evinde Diyarbekirspor’u 3-1 yenerek sezonun 3. galibiyetini aldı. Takımın tecrübeli kanat oyuncusu Yasin Öztekin, performansıyla adeta küllerinden doğarak bu sezonun parlayan yıldızlarından biri oldu. Geçen sezon sarı-lacivertli takıma katılan 37 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynadığı 4 maçta 3 gol atarak takımının en önemli kozlarından biri haline geldi.

Yasin, sezonun ilk haftasında deplasmanda 2-1 kazanılan Erbaaspor karşılaşmasında gol atarak sezona iyi bir başlangıç yaptı. Ardından iç sahada 1-1 biten Ankara Demirspor maçında da gol sevinci yaşayan deneyimli futbolcu, Somaspor karşısında gol atamasa da, son oynanan Diyarbekirspor maçında 90. dakikada fileleri havalandırdı.

Geçen sezonki performansını yakalamak üzere

Geçen sezon Bucaspor 1928 formasıyla 28 maçta 4 gol atan Yasin Öztekin, bu sezon ise yalnızca 4 haftada 3 gol kaydetti. Yıllarca Süper Lig’de Galatasaray forması giyen ve tecrübesiyle Bucaspor’un en önemli oyuncularından biri olan Yasin, şu ana kadar toplam 265 dakika sahada kaldı.