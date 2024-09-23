Denizli Ticaret Odası (DTO), iş dünyasının geleceğine yapay zekâ teknolojileri ile yön vermek amacıyla özel bir eğitim semineri düzenliyor. 24 Eylül 2024 Salı günü saat 09.30'da, Prof. Dr. Serdar İplikçi'nin eğitmenliğinde gerçekleşecek "İş Dünyasında Yapay Zekâ Uygulamaları" semineri, katılımcılara yapay zekânın iş süreçlerinde nasıl etkin kullanılabileceğine dair önemli bilgiler sunmayı hedefliyor.

DTO'nun eğitim vizyonu

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, eğitimlerin yıl boyunca belirli bir takvim dahilinde sürdüğünü ve ticari hayattaki gelişmelere göre yeni eğitimlerin eklenmeye devam ettiğini vurguladı. Erdoğan, "Yapay zekâ, iş dünyasında dönüşümün kilit bir unsuru haline geldi. Bu eğitim ile Denizli iş dünyasının yapay zekâ teknolojilerini daha etkin kullanarak rekabet gücünü artıracağına inanıyoruz" dedi.

Ücretsiz katılım ve ön kayıt

Seminere katılmak isteyenler için ön kayıt şartı bulunuyor. Detaylı bilgi almak ve kayıt işlemlerini gerçekleştirmek için DTO'nun resmi web sitesini ziyaret etmeleri gerekiyor. Bu fırsattan yararlanarak, iş dünyasında kendinizi geliştirme şansı yakalayabilirsiniz.

Geleceğe yön veren bir adım

DTO'nun gerçekleştirdiği bu tür eğitimler, iş dünyasının teknolojik gelişmelere ayak uydurmasını sağlarken, aynı zamanda Denizli’nin ekonomik kalkınmasına da katkıda bulunuyor. Yapay zekânın iş süreçlerine entegrasyonu ile daha rekabetçi bir iş ortamı yaratmak hedefleniyor.