TFF 2. Lig’in 5. haftasında İzmir temsilcisi Bucaspor 1928, Antalya temsilcisi Serik Belediyespor’a konuk oldu.

Bucaspor’da teknik direktör Uğur Balcıoğlu karşılaşmaya Efe Doğan, Mehmet Uğurlu, Şerif Doğan, Emre Erdem, Nizamettin Çalışkan, Sefa Yılmaz, Emre Nefiz, Yılmaz Özeren, İsmail Odabaşı, Çağrı Ortakaya ve Zeki Yıldırım ilk 11’i ile başladı.

İlk yarı berabere

Ev sahibi Serik Belediyespor ise Aydın Bağ, Alihan Kubalas, Feyyaz Belen, Abdurrahman Üresin, Batuhan İşçiler, Şahverdi Çetin, Gökhan Karadeniz, Hakan Arslan, Cem Ekinci, Berk İsmail Ünsal ve Enes Soy ilk 11’i ile sahadaki yerini aldı.

Bucaspor’un deplasmanda karşılaştığı Serik Belediyespor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0’lık beraberlik ile sonuçlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Serik Belediyespor, 49. dakikada Gökhan Karadeniz’in kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Bucaspor sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

Bu skor ile Antalya temsilcisi Serik Belediyespor 11 puanla 3. sırada yer alırken konuk İzmir temsilcisi Bucaspor ise 10 puanla 5. sırada kendisine yer buldu.