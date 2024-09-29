Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da açılışı yapılan Basketbol Gelişim Merkezi'nin önemine değinerek, "Sporcularımız burada destanlar yazacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış programında yaptığı konuşmada, bu tesisin İstanbul'un tarihi zenginliğini sporla birleştireceğini belirtti. "Bugün sizlerle muhteşem bir spor tesisinin açılışında birlikteyiz. İstanbul'un dünya spor sahnesinde hak ettiği yere ulaşması için atılan en güçlü adımlardan birisidir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, dünya genelinde öne çıkan şehirlerin sporla da adlarını duyurduğunu vurgulayarak, "İstanbul da artık dünya spor şehirleri arasında yer alacak" dedi. Merkezin, Türk basketbolunun hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

10 bin kişilik ana salon ve altyapı tesisleri

Merkez, 10 bin kişilik ana salonu ve üç adet 500 kişilik altyapı salonu ile dikkat çekiyor. Ayrıca, sporculara özel bir otel ve spor salonunun bulunduğunu belirten Erdoğan, "Merkezimiz, sadece bir spor kompleksi değil, aynı zamanda Türk basketboluna yetenek kazandırma merkezi," diye ekledi.

Eğitim ve inovasyon

Cumhurbaşkanı, basketbol lisesinin 200 öğrenci kapasiteli olduğunu ve burada kapsamlı eğitim verileceğini belirtti. "Yıldız olarak yetişmelerini sağlayacağız," dediği genç sporcular için ayrıca kütüphane ve müzelerin de tesis içinde yer aldığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 150 bin metrekarelik alanıyla modern bir vizyon projesi olan bu merkezin Türk basketboluna hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah burada Türk basketbolu için çok başarılı bir dönem başlayacak" sözleriyle konuşmasını tamamladı.