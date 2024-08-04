TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, teknik direktörlük görevinde köklü bir değişikliğe gitti. Cüneyt Dumlupınar’ın görev süresinin sona ermesinin ardından, altyapı antrenörü Engin Dursun, kulübün yeni teknik direktörü olarak atandı. 35 yaşındaki Dursun, geçen sezon Bucaspor 1928'in U19 takımını başarılı bir şekilde çalıştırmış ve ekip, Bölgesel Gelişim Ligi’nde 3. sırada yer almıştı.

Engin Dursun'un profili

Altyapı başarısı: Engin Dursun, Bucaspor 1928'in U19 takımını geçtiğimiz sezon Bölgesel Gelişim Ligi’nde 3. sıraya taşıyarak büyük bir başarıya imza attı. Genç çalıştırıcı, bu başarısıyla dikkat çekti ve profesyonel düzeydeki ilk teknik direktörlük fırsatını elde etti.

Önceki deneyimleri: Dursun, İzmir'de Yeşilyurt, İzmirgücü, İlkadımspor, Çamdibi Yeşilova Esnafspor, Altay ve Altınordu gibi kulüplerde antrenörlük yaparak geniş bir deneyim kazanmıştır. Bu kulüplerden edindiği tecrübelerle Bucaspor 1928'deki yeni görevine başlamış olacak.

Yeni görev ve hedefler: Engin Dursun, Bucaspor 1928'in teknik direktörlük görevine başlamış olup, profesyonel düzeydeki ilk tecrübesini burada yaşayacak. Dursun'un hedefi, kulübü başarılı bir sezon geçirterek üst sıralara taşımak.