İklim krizinin etkileri tarım sektöründe kendini göstermeye devam ederken, çiftçiler bu yıl yaz aylarında karşılaştıkları Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarıyla başa çıkmak zorunda kalıyor. Çöl ve Afrika sıcağı olarak da bilinen bu sıcaklıklar, tarım alanlarında büyük zararlara yol açıyor.

'Bitkilerin kurumasına neden oluyor'

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Hakan Çakıcı, Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarının bu yıl hazirandan itibaren görülmeye başlandığını belirtti. Çakıcı, "Eyyam-ı Bahur genellikle ağustos ayında 15 gün süren yüksek sıcaklıklarla tanımlanır. Ancak bu yıl, sıcaklıklar hazirandan itibaren etkisini gösterdi. Bu durum, bitkilerin kurumasına ve kalite kaybına neden oluyor. Ayrıca, yüksek sıcaklıklar sulama ihtiyacını artırıyor ve kuyulardaki su seviyelerini düşürüyor" dedi.

'Sulama maliyetleri arttırıyor'

Sıcak hava nedeniyle bitkilerin fazla su tükettiğini ve sulamanın maliyetleri artırdığını belirten Çakıcı, kuraklık ve yetersiz yağışların da sorunları büyüttüğünü vurguladı. Bu durumun, gıda enflasyonunu etkilemediğini ve bazı ürünlerin yetiştirilmesinde zorluklar yaşandığını sözlerine ekledi.

'Gıda fiyatlarının artmasına sebep oluyor'

Çakıcı, "İklim değişikliği nedeniyle ürün arzında azalma yaşanıyor. İncir, üzüm ve kiraz gibi ürünlerde kalite ve rekolte sorunları yaşanıyor. Mısır ve pamuk gibi su tüketen ürünlerin bazı bölgelerde yetiştirilmesi zorlaşıyor. Bu da gıda fiyatlarının artmasına yol açıyor" ifadelerini kullandı.