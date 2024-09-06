Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, hemşehrilerine önemli bir müjde verdi. Buca Belediyesi Gediz Ek Hizmet Binası’nda, Mustafa Kemal Mahallesi’nde ikinci belediye lokantasının çok yakında açılacağını açıkladı. İlki ocak ayında büyük ilgi gören Belediye Lokantası’nın başarısının ardından, aynı konsepte sahip ikinci şube açılacak.

Kalite ve anlayışla hizmet

Yeni açılacak lokanta, ilk şubede olduğu gibi 4 çeşit yemekten oluşan menüyü 45 TL’lik uygun fiyatla sunacak. İlk lokantanın yoğun talep görmesi ve olumlu geri dönüşler, bu tür hizmetlerin devamını teşvik etti. Başkan Duman, yeni lokantanın da aynı kalite ve anlayışla hizmet vereceğini belirtti.

Dayanışma ruhu ile zorluklar aşılacak

Başkan Duman, mevcut ekonomik zorluklara dikkat çekerek, dayanışmanın önemini vurguladı. “Kent yoksulluğunun arttığı bu dönemde, yerel yönetimler olarak sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Emeklilerimizin düşük maaşları, öğrencilerimizin öğün atlamaları ve birçok kişinin temiz gıdaya erişimindeki zorluklar, toplumsal bir sorundur. Bu süreçte, dayanışma ve birlikte hareket etme ruhu ile bu zorlukları aşabiliriz” dedi.

Zengin menü içeriği

Yeni lokantada sunulacak menülerin, hem besleyici hem de doyurucu olması hedefleniyor. Başkan Duman, menüde sebze yemeklerinin yanı sıra et ve tavuk ürünlerinin de bulunacağını belirtti. “Öğünlerimizin sağlıklı ve dengeli olması önceliğimiz olacak. Hem sebze hem de et ürünlerinin yer aldığı menülerimizle vatandaşlarımıza kaliteli bir hizmet sunacağız” şeklinde konuştu.