

Buca Belediyesi, ilçede eğitimde fırsat eşitliğini artırmak amacıyla Göksu Mahallesi’nde Edip Akbayram Eğitim Merkezi’ni hizmete açtı. Merkez, ilkokuldan lise düzeyine kadar öğrencilere ders destekleri sağladı.

Eğitim merkezi öğrencilerin yanında oldu

Yeni açılan merkez, bin öğrenciye modern eğitim teknolojileri ve deneyimli öğretmen kadrosuyla destek verdi. Öğrenciler uygun ücretlerle eğitim alırken, merkezde Üzüm Cafe hizmete başladı.

Başkan Duman eğitimde fırsat eşitliğini vurguladı

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Edip Akbayram Eğitim Merkezi’nin cumhuriyeti emanet ettiğimiz gençlerin eğitimine katkı sağladığını belirtti. Başkan Duman, gençlere her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Merkezde öğrencilere destek eğitimleri sunuldu

Merkez, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına cüzi ücretle eğitim olanağı sağladı. Akıllı tahta sistemleri ve zengin eğitim materyalleri kullanılarak öğrencilerin başarıları artırıldı.

Üzüm Cafe öğrencilere uygun fiyatlı hizmet verdi

Merkezde açılan Üzüm Cafe, öğrencilere uygun fiyatlı yiyecek ve içecek hizmeti sundu. Bu alan, öğrencilerin ders aralarında dinlenmesine ve sosyalleşmesine olanak sağladı.

Eğitim merkezi gençlerin hayallerine destek oldu

Başkan Duman, merkezin gençlerin hayallerine bir adım daha yaklaşmasına imkan sağladığını, eğitimde fırsat eşitliği için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Göksu Mahallesi yeni eğitim yuvasına kavuştu

Buca’da eğitim kalitesini artırmak için açılan merkez, bin öğrenciye modern imkanlarla eğitim hizmeti sundu. İlçede eğitimde fırsat eşitliği güçlendirildi.

Eğitim teknolojileri ve kadro güçlendi

Merkez, teknolojik altyapısı ve deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilere destek oldu. Derslerde kullanılan akıllı tahta sistemi eğitim kalitesini yükseltti.

Buca’da eğitime yatırım sürdürüldü

Belediye, eğitime verdiği önemi Edip Akbayram Eğitim Merkezi ile gösterdi. Merkez, gençlerin akademik başarılarına katkıda bulundu ve eğitimde yeni bir adım attı.