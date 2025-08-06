İzmir merkezli İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş., ekonomik darboğazdan çıkamayınca İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla firmaya 3 ay süreli geçici mühlet tanıdı.

2014 yılında kurulan ve plastik üretiminde başta otomotiv, sağlık, enerji ve elektronik sektörlerine yönelik çözümler sunan İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş., son dönemde artan mali yükler ve tahsilat sorunları nedeniyle konkordato sürecine girmek zorunda kaldı.

"Komiser heyeti görevlendirildi"

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda, şirketin mali yapısının detaylı şekilde incelenebilmesi amacıyla üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti görevlendirildi. Heyette Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Gülden Kaman, Hukukçu Yaşar Can Göksoy ve İşletme Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Erhan Demireli yer aldı.

Mahkeme ayrıca, geçici mühlet süresince şirketin varlıklarının korunması adına ihtiyati tedbir uygulanmasına da karar verdi. Konkordato sürecinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağı ise 24 Ekim 2025 tarihinde yapılacak duruşmada değerlendirilecek. Duruşma saatinin 14.30 olarak belirlendiği bildirildi.

İlanın ardından, şirketten alacağı bulunan kişi ve kurumlara da önemli bir hak tanındı. Alacaklıların, bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde mahkemeye itiraz dilekçesi sunabileceği belirtildi. İtiraz eden alacaklıların, konkordato mühletinin verilmesini gerektiren bir durumun bulunmadığını somut delillerle ortaya koymaları gerekiyor.

İzmir’in önemli sanayi firmalarından biri olan şirketin konkordato ilan etmesi, plastik ve sanayi sektörlerinde de endişe yaratırken, sürecin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.