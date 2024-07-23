Yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının artmasıyla, Buca'daki çeşitli noktalarda çiçek dikimi gerçekleştirildi. Ekipler, Adnan Kahveci Caddesi, Buca Kaymakamlığı Lojmanları çevresi ve Buca Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde başlattıkları çalışmaları, bu hafta Fil Heykeli çevresi, Gediz kavşağı, Gediz Saat Kulesi, Yenigün Mahallesi, Buca Koop Meydanı ve Doğuş Caddesi’nde devam ettirecek.

Kadife çiçeğinden vapur dumanına

Geçtiğimiz hafta çalışmalara "Kadife Çiçeği" ile başlayan ekipler, bu hafta "Vapur Dumanı" türündeki çiçeklerle süslemeyi sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Bademli Kooperatifi'nden temin edilen mevsim çiçekleri, Buca'nın caddelerini adeta bir çiçek bahçesine dönüştürdü. Vatandaşlar, yapılan bu çalışma ile sokakların güzelleşmesinden oldukça memnun kaldıklarını ifade etti.

Yaz boyunca devam edecek

İki hafta süren yoğun çalışmada toplam 30 bin çiçeğin dikildiğini belirten Buca Belediyesi yetkilileri, bu çiçeklendirme projelerinin yaz boyunca devam edeceğini ve tüm ilçeye yayılacağını duyurdu.