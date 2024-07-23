İzmir’in akademik dünyasında bir gurur daha yaşandı. Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, International Association of Green Energy (Uluslararası Yeşil Enerji Derneği) tarafından “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”ne layık görüldü.

Ülkemizin gururu oldu

Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, ödülünü Çin’in Ningbo kentinde düzenlenen törende aldı. Uluslararası Yeşil Enerji Derneği, 2021 yılından bu yana enerji alanında önemli katkılarda bulunan bilim insanlarını ödüllendiriyor. Dernek, akademi, sanayi ve toplum genelinde yeşil enerji konusunda eğitim ve bilgi alışverişi sağlamak amacıyla kar amacı gütmeyen bir ağ oluşturuyor. Dernek tarafından yapılan biyometrik analizler sonucunda, “Ekserji” yani enerjinin kalitesi alanında en fazla bilimsel çalışmaya imza atan dünyadaki üç bilim insanından biri olarak seçilen Prof. Dr. Hepbaşlı, bu ödülle ülkemizin de gururu oldu.

"Öğrencilerimin desteğiyle devam edeceğim"

Prof. Dr. Hepbaşlı, 12 yıl önce İzmir ve Ege Bölgesi’nin ilk enerji sistemleri mühendisliği bölümünün kurulmasına öncülük etti. 43 yıllık meslek hayatının 10 yılını İzmir sanayisinde çeşitli sektörlerde geçirerek, sonrasında yurtiçi ve yurtdışındaki farklı üniversitelerde çalıştı. 2012 yılında Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nün kuruluşunda yer aldı. Prof. Dr. Hepbaşlı, ödül töreninde, “Bu başarı, uluslararası alanda akademik izlerin önemini ve benim akademik performansımı yansıtıyor. ‘h-index’ olarak bilinen akademik ayak izim ve uzun yıllara dayanan çalışmalarım sonucunda bu ödüle layık görüldüm. Öğrencilerimden aldığım destekle çalışmalarımı devam ettireceğim” dedi.

Prof. Dr. Hepbaşlı’nın katkıları

12 yıl önce İzmir ve Ege Bölgesi’nin ilk enerji sistemleri mühendisliği bölümünün kurucularından biri olarak tanınan Prof. Dr. Hepbaşlı, enerjinin verimliliği ve kalitesine yönelik yaptığı akademik çalışmalarla bilim dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Uluslararası Yeşil Enerji Derneği’nin biyometrik analizleri sonucu, Prof. Dr. Hepbaşlı’nın “Ekserji” alanındaki bilimsel katkıları bu ödülle onurlandırıldı.

"Bu ödül ilerlemeyi destekleyecek"

Prof. Dr. Hepbaşlı, uluslararası ödülün kendisi ve ülke için büyük bir onur olduğunu vurguladı. Akademik çalışmalarına olan bağlılığını ve enerjinin geleceği konusunda sağladığı katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Enerji alanında daha iyi bir gelecek için çalışmaya devam edeceğim. Bu ödül, uluslararası alandaki başarılarımın bir göstergesidir ve bu alandaki ilerlemeyi destekleyecektir” diye konuştu.