Denizli Pamukkale’de bahçesinde ağaç budamak için çıktığı sırada düşen Hilmi Bulat (65), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Pamukkale’de feci kaza
Denizli’nin Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde yaşayan Hilmi Bulat (65), dün bahçesinde ağaç budamak için çıktığı sırada düştü.
Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bulat, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.