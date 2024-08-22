Dolar ve euro kurlarında günlük dalgalanmalar yatırımcıların ve ekonomiyi takip edenlerin dikkatini çekerken, serbest piyasadaki anlık veriler, piyasanın genel görünümünü yansıtıyor.

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Dolar kuru

Bugün saat 09:30 itibariyle dolar, serbest piyasada 33.9250 TL’den alınıp 33.9358 TL’den satılıyor. Dolar, bir önceki güne göre yüzde 0.14’lük bir yükselişle güne başladı. Doların aylık performansı ise dikkat çekici; Ağustos ayının ilk gününden bugüne kadar 0,82 TL artarak yüzde 2,47 oranında değer kazandı. Yılbaşına göre ise dolar 4,16 lira artarak yüzde 13,96 oranında bir artış gösterdi.

Euro kuru

Euro ise 37.8970 TL’den alınıp 37.9495 TL’den satılıyor. Euro, düne göre yüzde 0.44’lük bir artış yaşadı. Euro’nun aylık performansı, 2,18 TL’lik bir artışla yüzde 6,09 değer kazanımı olarak kaydedildi. Yılbaşından bu yana euro, 5,39 TL artış göstererek yüzde 16,57 oranında değerlendi.