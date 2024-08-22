Bilişim ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından hakkında kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası bulunan, 67 farklı suç kaydına sahip şahıs Kütahya'nın Simav ilçesinde yakalandı.

67 farklı suç kaydı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde hapis cezası ile aranan şahısları yakalamaya yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Simav ilçesi 4 Eylül Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki bir adreste saklandığı belirlenen S.D. (33) isimli zanlı, emniyet güçlerinin titiz fiziki takibi sonucu yakalandı.

Cezaevine gönderilecek

S.D., bilişim sistemi üzerinden dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan toplamda 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu. Zanlının ayrıca, nitelikli dolandırıcılık, tehdit, mala zarar verme gibi suçlar dahil olmak üzere 67 farklı suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Yakalanan şahıs, Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmek üzere gözaltına alındı.