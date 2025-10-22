İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu tarafından görevlendirilen parti heyeti, Antalya’daki meslek odalarını ziyaret ederek yerel sorunları sahada dinledi. Heyet, ticaret, sanayi, tarım ve esnaf temsilcileriyle bir araya geldi ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

Heyet, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda Başkan Yusuf Hacısüleyman ile bir araya geldi. Turizm, tarım ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ve sorunların ele alındığı toplantıda; sanayi üretiminin çeşitlendirilmesi, turizmin yıl geneline yayılması, enerji ve lojistik maliyetlerinin azaltılması ve nitelikli iş gücü konuları değerlendirildi.

Ayrıca mesleki eğitim, odanın sağladığı farkındalık çalışmaları ve düzensiz göçün kente etkileri de gündeme geldi.

Heyetin ikinci durağı Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği oldu. Başkan Nevzat Akcan ile yapılan görüşmede; üretici ve tüketici fiyatları arasındaki fark, yüksek nakliye maliyetleri, soğuk zincir altyapısının eksikliği ve Hal Kayıt Sistemi’nin işleyişi ele alındı.

Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ile yapılan görüşmede, esnaf ve sanatkârların finansmana erişim sorunları, kira artışları, vergi yükü ve kayıt dışı rekabet konuları değerlendirildi.

Antalya Ziraat Odası’nda Başkan Nazif Alp ile bir araya gelen heyet, tarımsal üretim maliyetlerinin artışı, su kaynaklarının verimli kullanımı, kooperatifleşme ve genç çiftçilere destek konularını görüştü.

Parti heyetinin son durağı Antalya Ticaret Borsası oldu. Başkan Ali Çandır ile yapılan toplantıda; tarım ürünleri ticaretinin kayıtlı ve şeffaf hale getirilmesi, lisanslı depoculuk sisteminin geliştirilmesi, yüksek faizlerin yarattığı olumsuz etkiler, finansmana erişim ve ihracat potansiyelinin artırılması konuları ele alındı.