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29 Ocak 2025 Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 'nde önemli karşılaşmalar oynanacak. Takımlar, Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasındaki şampiyonluk mücadelesini sürdürecek. İşte o maç programı :

Türk sporcular, Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası’nda mücadele edecek

Türk sporcular, Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası’nda mücadele edecek

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