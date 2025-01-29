29 Ocak 2025 Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde önemli karşılaşmalar oynanacak. Takımlar, Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasındaki şampiyonluk mücadelesini sürdürecek. İşte o maç programı:
Şampiyonlar Ligi maçları
- Aston Villa - Celtic 23.00
- B. Dortmund - Shakhtar D. 23.00
- B. Leverkusen - Sparta Prag 23.00
- Barcelona - Atalanta 23.00
- Bayern Münih - S. Bratislava 23.00
- Brest - Real Madrid 23.00
- D. Zagreb - Milan 23.00
- Griona - Arsenal 23.00
- İnter - Monaco 23.00
- Juventus - Benfica 23.00
- Lille - Feyenoord 23.00
- Manchester City - Club Brugge 23.00
- PSV - Liverpool 23.00
- Salzburg - Atletico Madrid 23.00
- Sporting CP - Bologna 23.00
- Sturm Garz - Leipzig 23.00
- Stuttgart - PSG 23.00
- Young Boys - Kızılyıldız 23.00
Kaynak: HABER MERKEZİ