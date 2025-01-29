Türk sporcular, Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası’nda mücadele edecek Türk sporcular, Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası’nda mücadele edecek

29 Ocak 2025 Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde önemli karşılaşmalar oynanacak. Takımlar, Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasındaki şampiyonluk mücadelesini sürdürecek. İşte o maç programı:

Şampiyonlar Ligi maçları

  • Aston Villa - Celtic 23.00
  • B. Dortmund - Shakhtar D. 23.00
  • B. Leverkusen - Sparta Prag 23.00
  • Barcelona - Atalanta 23.00
  • Bayern Münih - S. Bratislava 23.00
  • Brest - Real Madrid 23.00
  • D. Zagreb - Milan 23.00
  • Griona - Arsenal 23.00
  • İnter - Monaco 23.00
  • Juventus - Benfica 23.00
  • Lille - Feyenoord 23.00
  • Manchester City - Club Brugge 23.00
  • PSV - Liverpool 23.00
  • Salzburg - Atletico Madrid 23.00
  • Sporting CP - Bologna 23.00
  • Sturm Garz - Leipzig 23.00
  • Stuttgart - PSG 23.00
  • Young Boys - Kızılyıldız 23.00
Kaynak: HABER MERKEZİ