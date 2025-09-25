Taraftarlar hangi maçların oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanallardan takip edilebileceğini merak ediyor. İşte detaylı program:

Trendyol 1. Lig

17:00 Sivasspor - Adana Demirspor

Sezonun dikkat çeken mücadelelerinden biri olan bu karşılaşma, özellikle üst sıralar için kritik öneme sahip. Sivasspor kendi sahasında avantaj arayacak, Adana Demirspor ise deplasmanda puan ya da puanlar hedefliyor.

20:00 Amed SK - Sarıyer

Ligin orta sıralarında yer alan iki takımın mücadelesi, sürpriz sonuçlara açık. Taraftarlar bu maçı canlı olarak takip ederek, takımlarının ligdeki konumunu güçlendirmesini umuyor.

20:00 Pendikspor - Sakaryaspor

Pendikspor’un saha avantajını kullanacağı bu mücadelede, Sakaryaspor’un deplasmanda nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Her iki takım da sezonun kritik maçlarından biri olarak görüyor.

UEFA Avrupa Ligi – 2025-2026 Sezonu

Avrupa Ligi’nde grup aşamasının ilk haftası dün başladı ve bazı maçlar bugün tamamlanacak. Türkiye ve Avrupa genelinde milyonlarca taraftarın takip ettiği karşılaşmalar şu şekilde:

19:45 Go Ahead Eagles - FCSB

19:45 Lille - Brann

22:00 Stuttgart - Celta Vigo

22:00 Rangers - Genk

22:00 Utrecht - Lyon

22:00 Salzburg - Porto

22:00 Ferencvaros - Viktoria Plzen

22:00 Young Boys - Panathinaikos

22:00 Aston Villa - Bologna

Bu maçlar, grupların şekillenmesi açısından büyük önem taşıyor. Özellikle Lyon, Porto ve Aston Villa gibi ekipler, Avrupa sahnesinde güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

La Liga – İspanya Ligi

20:30 Osasuna - Elche

Orta sıralardaki mücadele, her iki takım için sezonun ilerleyen haftaları açısından kritik bir sınav niteliğinde.

22:30 Real Oviedo - Barcelona

Barcelona, üst sıralarda kalabilmek ve şampiyonluk mücadelesinde avantaj sağlamak için sahaya çıkıyor. Oviedo ise sürpriz bir sonuç peşinde.

Suudi Arabistan Pro Lig

18:10 Khaleej - Al Taawon

18:25 Al Shabab Riyadh - Al Kholood

21:00 Al Hilal Riyadh - Al Akhdoud

Bu ligdeki maçlar, özellikle Orta Doğu futbol takipçileri için heyecan verici olacak. Al Hilal Riyadh gibi güçlü takımlar, ligdeki liderlik mücadelesini pekiştirmeyi hedefliyor.

İtalya Kupası

19:30 Genoa - Empoli

22:00 Torino - Pisa

İtalya Kupası’nda bu maçlar, kulüpler için hem prestij hem de Avrupa kupalarına katılım açısından önemli fırsatlar sunuyor. Genoa ve Torino, kendi sahalarında galibiyet arayacak.

Bugün futbolseverler için oldukça yoğun bir program mevcut. Maçlar hem yerel liglerde hem de Avrupa arenasında önemli mücadeleler içeriyor. Taraftarlar, karşılaşmaları yayınlayan kanallar ve online platformlardan canlı olarak takip edebilir ve takımlarının performansını yakından izleyebilir.