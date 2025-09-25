TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Gültekin, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak, YÖK Eski Üyesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ile akademisyenler ve çok sayıda davetlinin katıldığı çalıştayın açılışında, sağlık alanında küresel tehditlere karşı ortak çözümler üretmenin önemi vurgulandı.

TÜBA Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu ile Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu’nun organizasyonunda, Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen programın açılışında, insan, hayvan ve çevre sağlığını bir bütün olarak ele alan disiplinler arası iş birliklerinin önemi dile getirildi. Çalıştayın, iklim krizi, biyoçeşitlilik kaybı, gıda sistemlerindeki bozulmalar ve halk sağlığını tehdit eden sorunlara karşı sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Atatürk Üniversitesi Araştırma Üniversitesi Modelinde Güçlü Adımlar Atıyor"

Açılış konuşmasında Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin bilimsel vizyonunu ve uluslararası başarılarını değerlendirerek şunları söyledi: "Üniversitemiz, araştırma üniversitesi modeliyle belirlediği stratejik hedeflere hızla ilerlemektedir. Kalite güvence süreçleri ve uluslararası başarılarımız, Atatürk Üniversitesi’nin marka değerini her geçen gün yükseltmektedir. Bu yıl Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 5 yıl süreyle Kurumsal Akreditasyon almamız, kalite süreçlerimizin güçlü bir teyididir. Bunun yanında üniversitemiz, yapay zekâ ve ileri teknoloji başta olmak üzere çağın getirdiği fırsatları ve riskleri yakından takip ederek, sürdürülebilir gelişime katkı sağlayan bir vizyonla hareket etmektedir."

Rektör Hacımüftüoğlu, üniversitelerin yalnızca bilgi üretiminde değil, aynı zamanda topluma yön verme misyonunda da kritik bir rol üstlendiğini vurgulayarak çalıştayın bu bağlamda özel bir önem taşıdığını ifade etti.

Programda konuşan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, "Tek Sağlık" yaklaşımının günümüz dünyasında sağlık sistemlerinin merkezinde yer alması gerektiğini vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu: "İnsan, hayvan ve çevre sağlığını birbirinden ayrı görmek mümkün değildir. Gıda güvenliğinden iklim değişikliğine, salgın hastalıklardan çevresel tehditlere kadar pek çok sorun ancak disiplinler arası iş birlikleri ile çözülebilir. TÜBA olarak bu alanda bilimsel üretimi desteklemeye, politika yapıcılarla akademi arasındaki köprüleri güçlendirmeye ve toplumun bilinçlenmesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Erzurum’da Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen bu çalıştayın, ulusal ve uluslararası ölçekte önemli çıktılar üretmesini temenni ediyorum."

Açılış oturumunun ardından, TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, TÜBA Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan bilimsel sunumlar gerçekleştirdi.

"ABD Örneği Üzerinden Araştırma Ekosisteminde Tek Sağlık Konsepti" başlıklı sunumuyla Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, uluslararası alanda Tek Sağlık yaklaşımının bilimsel ve kurumsal boyutlarına değinerek katılımcılara yeni bakış açıları kazandırdı.

Çalıştay boyunca farklı üniversitelerden akademisyenler, sağlık profesyonelleri ve kurum temsilcileri; iklim değişikliği, çevresel faktörler, gıda güvenliği ve salgın hastalıklar başta olmak üzere birçok konuya bütüncül bir perspektiften yaklaşarak çözüm önerilerini tartışacak.

Programın sonunda yapılan değerlendirmelerde, çalıştayın yalnızca bilimsel bir platform olmanın ötesinde, Türkiye’nin sağlık politikalarına katkı sağlayacak somut öneriler geliştirmesi hedeflendiği vurgulandı.