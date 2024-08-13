Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 13 Ağustos Salı günü hava sıcaklıklarında önemli bir artış bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için detaylı hava durumu tahminleri:
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar yükseliyor
- Edirne: 21°C - 39°C, az bulutlu ve açık
- İstanbul: 24°C - 34°C, az bulutlu ve açık
- Kırklareli: 20°C - 37°C, az bulutlu ve açık
- Kocaeli: 22°C - 35°C, az bulutlu ve açık
Ege Bölgesi güneşli
- Afyonkarahisar: 17°C - 33°C, az bulutlu ve açık
- Denizli: 26°C - 41°C, az bulutlu ve açık
- İzmir: 26°C - 37°C, az bulutlu ve açık
- Muğla: 25°C - 39°C, az bulutlu ve açık
Akdeniz Bölgesi sıcak ve güneşli
- Adana: 25°C - 37°C, az bulutlu ve açık
- Antalya: 28°C - 38°C, az bulutlu ve açık
- Hatay: 26°C - 34°C, az bulutlu ve açık
- Isparta: 20°C - 35°C, az bulutlu ve açık
İç Anadolu Bölgesi açık ve sıcak
- Ankara: 18°C - 33°C, az bulutlu ve açık
- Çankırı: 16°C - 36°C, az bulutlu ve açık
- Eskişehir: 17°C - 35°C, az bulutlu ve açık
- Konya: 19°C - 32°C, az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz güneşli
- Bolu: 14°C - 34°C, az bulutlu ve açık
- Düzce: 18°C - 35°C, az bulutlu ve açık
- Sinop: 22°C - 32°C, az bulutlu ve açık
- Zonguldak: 20°C - 30°C, az bulutlu ve açık
Orta ve Doğu Karadeniz yer yer sağanak yağışlı
- Amasya: 18°C - 34°C, parçalı ve az bulutlu
- Artvin: 19°C - 27°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Samsun: 22°C - 31°C, parçalı, yer yer çok bulutlu
- Trabzon: 24°C - 29°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi: Yerel Sağanak Yağışlar
Kuzeydoğusunda yer yer çok bulutlu hava görülmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde Van, Ağrı, Bitlis ve Muş çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Van ve Ağrı'nın doğusu, Iğdır'ın güney çevrelerinde de bu yağışların devam etmesi öngörülüyor.
Kaynak: Haber Merkezi