Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 13 Ağustos Salı günü hava sıcaklıklarında önemli bir artış bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için detaylı hava durumu tahminleri:

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar yükseliyor

Edirne: 21°C - 39°C, az bulutlu ve açık

İstanbul: 24°C - 34°C, az bulutlu ve açık

Kırklareli: 20°C - 37°C, az bulutlu ve açık

Kocaeli: 22°C - 35°C, az bulutlu ve açık

Ege Bölgesi güneşli

Afyonkarahisar: 17°C - 33°C, az bulutlu ve açık

Denizli: 26°C - 41°C, az bulutlu ve açık

İzmir: 26°C - 37°C, az bulutlu ve açık

Muğla: 25°C - 39°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi sıcak ve güneşli

Adana: 25°C - 37°C, az bulutlu ve açık

Antalya: 28°C - 38°C, az bulutlu ve açık

Hatay: 26°C - 34°C, az bulutlu ve açık

Isparta: 20°C - 35°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi açık ve sıcak

Ankara: 18°C - 33°C, az bulutlu ve açık

Çankırı: 16°C - 36°C, az bulutlu ve açık

Eskişehir: 17°C - 35°C, az bulutlu ve açık

Konya: 19°C - 32°C, az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz güneşli

Bolu: 14°C - 34°C, az bulutlu ve açık

Düzce: 18°C - 35°C, az bulutlu ve açık

Sinop: 22°C - 32°C, az bulutlu ve açık

Zonguldak: 20°C - 30°C, az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz yer yer sağanak yağışlı

Amasya: 18°C - 34°C, parçalı ve az bulutlu

Artvin: 19°C - 27°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun: 22°C - 31°C, parçalı, yer yer çok bulutlu

Trabzon: 24°C - 29°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi: Yerel Sağanak Yağışlar

Kuzeydoğusunda yer yer çok bulutlu hava görülmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde Van, Ağrı, Bitlis ve Muş çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Van ve Ağrı'nın doğusu, Iğdır'ın güney çevrelerinde de bu yağışların devam etmesi öngörülüyor.