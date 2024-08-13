İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ’da düzenlenen “KUYU-16” operasyonuyla ilgili önemli bilgiler verdi. Bakan Yerlikaya, Ahmet Gülbasan’ın liderliğindeki organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

15 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, operasyonda, örgütün elebaşı dâhil olmak üzere toplam 15 şüpheli yakalandı. Yerlikaya, organize suç örgütlerinin büyüklüğü ne olursa olsun çökertileceğini ve adalete teslim edileceğini vurguladı. Ayrıca, operasyonların kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

Çeşitli suçlar ve ele geçirilen malzemeler

Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin çeşitli suçlar işlediği tespit edildi. İşlenen suçlar arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, genel güvenliği tehlikeye sokma, suça azmettirme, suçu üstlenme, hükümlü ve tutuklunun kaçması, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet ve uyuşturucu madde ticareti yer aldı.

Operasyon sonucunda, 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, Elazığ Başsavcılığı ve operasyonu gerçekleştiren polis teşkilatına teşekkür ederek, “Milletimizin duası sizinle” ifadelerini kullandı.