2025 yılına ait dini günler takvimine göre, bu yılki kandil günlerinin tarihleri belli oldu. İslam dünyasının en önemli dini günleri arasında yer alan kandil günlerinde ibadet edilir, oruç tutulur ve sadaka verilir. Peki, 2025’te kandil günleri hangi tarihlere denk geliyor?

Bugün kandil mi?

Bugün, yani 14 Ocak 2025 Salı günü, kandil günü değildir. 2025 yılının ilk kandil günü, 2 Ocak’ta Regaib Kandili olarak kutlanmıştı. Şimdi ise, bir sonraki kandil günü olan Miraç Kandili, 26 Ocak 2025 Pazar günü idrak edilecektir.

2025 dini günler takvimi

2025 yılı içinde çeşitli kandil günleri ve dini bayramlar yer almaktadır. İşte 2025’teki önemli dini günler:

Regaib Kandili : 2 Ocak 2025, Perşembe

: 2 Ocak 2025, Perşembe Miraç Kandili : 26 Ocak 2025, Pazar

: 26 Ocak 2025, Pazar Berat Kandili : 13 Şubat 2025, Perşembe

: 13 Şubat 2025, Perşembe Ramazan başlangıcı : 1 Mart 2025, Cumartesi

: 1 Mart 2025, Cumartesi Kadir Gecesi: 26 Mart 2025, Çarşamba

Ramazan Bayramı:

30 Mart 2025, Pazar

31 Mart 2025, Pazartesi

1 Nisan 2025, Salı

Arefe günü (Arafat günü): 5 Haziran 2025, Perşembe

Kurban Bayramı:

6 Haziran 2025, Cuma

7 Haziran 2025, Cumartesi

8 Haziran 2025, Pazar

9 Haziran 2025, Pazartesi

Hicri yılbaşı (1446): 26 Haziran 2025, Perşembe

Aşure günü: 5 Temmuz 2025, Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025, Çarşamba

Üç aylar başlangıcı: 21 Aralık 2025, Pazar

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025, Perşembe