13 Ağustos 2024 tarihinde kripto para piyasasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Spot Ethereum ETF’lerine yapılan 4,9 milyon dolarlık giriş, üç gün süren negatif akışın ardından toparlanma işareti olarak görüldü. Diğer yandan, DeFi projelerinin piyasa payı, son üç yılın en düşük seviyesine geriledi. Piyasa genelinde önemli değişikliklerin yaşandığı bu dönemde, kripto yatırımcıları için yeni fırsatlar ve riskler ön plana çıkıyor.

Spot Ethereum ETF’lerinde 4,9 milyon dolarlık giriş

Pazartesi günü, ABD’deki spot Ethereum ETF’lere toplam 4,9 milyon dolar giriş gerçekleşti. Bu durum, üç gün süren negatif akışların ardından piyasada olumlu bir ivme olarak değerlendiriliyor. VanEck’in ETHV’si 2,92 milyon dolarlık net çıkışla tek negatif akışa sahip ETF olurken, Fidelity’nin FETH’si 3,98 milyon dolarlık girişle en yüksek yatırımı aldı. Toplam spot ETH ETF işlem hacmi 286 milyon dolara ulaşırken, Bitcoin ETF piyasasında ise 27,87 milyon dolarlık net giriş gözlemlendi.

DeFi dominansı tarihi düşüşte

DeFi projelerinin piyasa payı, Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerileyerek %3'ün altına düştü. Bu düşüşün arkasında, Bitcoin’in piyasa hakimiyetini artırması ve AI, memecoinler gibi yeni altcoin sektörlerinin DeFi projelerinden pay alması yer alıyor. DeFi’nin eski cazibesini kaybettiği bu dönemde, yatırımcılar alternatif kripto varlıklara yöneliyor.

Texas Blok Zinciri Konseyi’nden Ted Cruz’a destek

Texas Blok Zinciri Konseyi (TBC), ABD Senatosu için Ted Cruz’u yeniden desteklediğini açıkladı. Cruz, kripto para ve blok zinciri alanındaki destekleri ile biliniyor. Cruz, Bitcoin ve diğer kripto varlıkların potansiyel faydaları hakkında bilgi sahibi olduğunu belirterek, "Kripto gelecektir." dedi. Cruz, yaklaşan seçimlerde güçlü rakiplerle mücadele edecek.

Trump-Musk röportajında kripto yok

Eski Başkan Donald Trump ile Elon Musk arasında gerçekleşen Twitter Spaces röportajında, Trump’ın kripto paralar hakkında konuşmaması kripto topluluğunda hayal kırıklığı yarattı. Röportaj, birçok izleyici tarafından takip edilirken, Trump'ın kriptoya dair hiçbir şey söylememesi dikkat çekti.

Piyasa beklentileri: CPI verileri ve token kilit açma işlemleri

Kripto piyasası, bu hafta açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verileri ve 230 milyon dolarlık token kilit açma işlemleri ile dalgalanabilir. CPI verilerinin enflasyondaki düşüşü doğrulaması, potansiyel olarak piyasa likiditesini artırabilir. Ayrıca, The Sandbox ve Arbitrum’dan gelecek büyük token kilidi açılışlarının da piyasada etkili olması bekleniyor.

SEC’den NovaTech’e dava

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 650 milyon dolarlık dolandırıcılık suçlamasıyla NovaTech şirketine dava açtı. Cynthia ve Eddy Petion, kripto para yatırım programı başlığı altında organize ettikleri dolandırıcılık nedeniyle binlerce insanı mağdur etmekle suçlanıyor. SEC, bu davayı kripto yatırımcılarını korumak adına önemli bir adım olarak nitelendirdi.