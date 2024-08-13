Kuşadası Belediyesi, kamu malına zarar veren kişilere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Son olarak Atatürk Bulvarı'nda yer alan ve vatandaşların kullanımına sunulan bir bankın tahrip edilmesi üzerine belediye, sorumlular hakkında yasal işlem başlattı.

Olayın detayları

Olay, gece saat 01.50 sularında meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, 4 erkek şahıs, Atatürk Bulvarı sahilinde yer alan bir bankı bulunduğu yerden sökerek ters yöne çevirdi. Bu vandal eylem, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Sadece bank değil, bankın yer aldığı kaldırım taşları da büyük ölçüde zarar gördü.

Şahıslar hakkında suç duyurusu

Kuşadası Belediyesi, olayın hemen ardından polisle irtibata geçerek, güvenlik kamerası görüntüleri doğrultusunda şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu. Belediyeden yapılan açıklamada, kamu malına verilen zararın kabul edilemez olduğu vurgulanırken, bu eylemi gerçekleştiren kişilerin adalet önünde hesap verecekleri belirtildi.