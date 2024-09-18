Avrupa'nın kulüpler bazında en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. 18 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek maçlar, futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Bu akşam oynanacak karşılaşmaların programı ve şifresiz yayın bilgileri ise aşağıda detaylı bir şekilde sunulmuştur.

18 Eylül 2024 Şampiyonlar Ligi maç programı

19:45 Bologna (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Bu maçı şifresiz olarak TRT 1 kanalında izleyebilirsiniz.

19:45 Sparta Prag (Çekya) - Salzburg (Avusturya)

Tabii Spor kanalında yayınlanacak bu maç, futbolseverlere keyifli bir akşam sunacak.

22:00 Club Brugge (Belçika) - Borussia Dortmund (Almanya)

Club Brugge ve Borussia Dortmund arasındaki bu çekişmeli mücadele TRT 1 ekranlarında olacak.

22:00 Celtic (İskoçya) - Slovan Bratislava (Slovakya)

Tabii Spor 2 kanalından şifresiz olarak izlenebilecek bu karşılaşma, gece geç saatlerde futbol tutkunlarını ekran başına toplayacak.

22:00 Manchester City (İngiltere) - Inter Milan (İtalya)

İngiltere'nin dev kulübü Manchester City ile İtalya'nın Inter Milan'ı arasındaki bu önemli karşılaşma, Tabii Spor kanalında yayınlanacak.

22:00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Girona (İspanya)

Paris Saint-Germain ve Girona arasındaki bu mücadele, Tabii Spor 1 kanalında şifresiz olarak izlenebilir.

Maç programı ve yayın kanalları

Bugünün maç programı, geniş bir futbol yelpazesi sunarak çeşitli liglerden ve takımlardan mücadeleler içermekte. Şifresiz yayınlanan karşılaşmaların TRT 1 ve Tabii Spor kanallarında yer alması, futbolseverlerin keyifli bir akşam geçirmesine olanak tanıyacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu akşamki karşılaşmaları, futbol dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor ve maçların şifresiz yayınlanması, geniş bir izleyici kitlesine ulaşma fırsatı sunuyor.