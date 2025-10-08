Ankara’da sabah erken saatlerde, Jandarma İl Komutanlığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 19 ünlü isim, “uyuşturucu kullanımına özendirme” suçlamasıyla evlerinden alınarak Jandarma’ya götürüldü.

Gözaltına alınan isimler, Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek idrar, kan ve saç örnekleri verdi. Bazı isimler yurt dışında oldukları için operasyon kapsamına alınmadı.

Serbest bırakılma ve ilk açıklama

Saatler süren işlemlerinin ardından gözaltına alınan isimler serbest bırakıldı. Evine dönen İrem Derici, çıkışta kameralara “Hi guys!” diyerek kısa bir açıklama yaptı ve akşam saatlerinde basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Basın toplantısında duygusal açıklamalar

Akşam saatlerinde gerçekleşen toplantıda İrem Derici, sabah yaşananları detaylı bir şekilde anlattı.

Bugün sözlenecek olan Derici, yaşananların hazırlıklarını etkilediğini ifade etti. Basın toplantısında şunları söyledi:

“Gerekiyorsa mahalle mahalle gezip, o tertemiz sonuçları herkesle paylaşacağım. Sizden ricam, bugün olduğu gibi bu raporlarımın da herkes tarafından paylaşılması. Ben bu kariyer için çok emek verdim ve ailemi üzmemek için elimden geleni yaptım.”

Aşk ve mutluluk mesajı

Moral bozukluğunu bir kenara bırakan Derici, sevgilisi Melih Kunukçu ile kameralar karşısına geçti ve yüzüklerini gösterdi. Çift, “Bugün sözlenecektik” diyerek, evlilik planlarının hâlâ devam ettiğini ima etti.