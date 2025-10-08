Türkiye genelinde belediyelerin 2026–2029 dönemi için yaptığı emlak vergi değeri güncellemeleri, büyük tartışma yarattı.

Bazı bölgelerde arsa ve konutların vergi değerleri 5 ila 50 kat arasında arttı.

Bu durum, özellikle büyükşehirlerdeki mülk sahiplerinin tepkisini çekerken, binlerce vatandaş yüksek vergi ödememek için yargı yoluna başvurdu.

Maliye devrede: 2017’deki model yeniden gündemde

Kriz büyüyünce Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti.

Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere ülke genelindeki veriler masaya yatırıldı. Bakanlık, 2017’de olduğu gibi artışlara üst sınır getirilmesi formülünü değerlendiriyor.

Yetkililer, “yüzde 50’lik sınır” veya “yeniden değerleme oranı kadar artış” seçeneklerini masada tutuyor.

2017’deki karar emsal olabilir

Benzer bir kriz, 2017 yılında da yaşanmıştı.

Takdir komisyonlarının belirlediği değerlerde yüzde 3.000’lere ulaşan artış oranları kamuoyunun tepkisini çekince, hükümet devreye girmişti.

O dönemde çıkarılan düzenleme ile, “Dört yıl önceki oranın yüzde 50’sini geçemez” hükmü getirilmişti.

Bu kararın ardından açılan davalar konusuz kalmış ve yüksek artışlar durdurulmuştu.

Maliye’nin bu kez de benzer bir sınırlandırmayı yürürlüğe koyması bekleniyor.

Emlak vergisi değeri nasıl belirleniyor?

Emlak vergisi hesaplamalarında kullanılan değer, belediyelerde kurulan Takdir Komisyonları tarafından belirleniyor.

Bu komisyonlar, dört yılda bir arsalar ve araziler için asgari metrekare birim değeri tespit ediyor.

Komisyon;

İl merkezlerinde defterdar,

İlçelerde malmüdürü veya vergi dairesi müdürü,

Vergi dairesinden iki yetkili memur,

Ve belediye meclisi tarafından seçilen iki üye olmak üzere beş kişiden oluşuyor.

Komisyonlar, vergiye esas değerleri belirlerken bölgesel piyasa verilerini ve ekonomik göstergeleri dikkate almakla yükümlü.

Dava yağmuru sürüyor

Bazı belediyelerde emlak değeri artış oranlarının yüzde 4000’i aşması, vatandaşları hukuki yollara yöneltti.

Mülk sahipleri, “ekonomik gerçeklerle bağdaşmayan artışların iptali” talebiyle vergi mahkemelerinde davalar açtı.

Uzmanlar, Maliye’nin sınırlama getirmesi halinde davaların büyük kısmının düşeceğini belirtiyor.

Uzmanlardan değerlendirme: "Vergide denge şart"

Emlak vergisi uzmanı Dr. Burak Ersoy, düzenlemenin zorunlu hale geldiğini belirterek şunları söyledi: