Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda ekonomi, enflasyonla mücadele, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Ekonomide kritik kararlar

Kabine toplantısında ekonomideki son gelişmeler masaya yatırılacak. Enflasyonla mücadele ve tasarruf vergi paketi gibi konuların görüşülmesi bekleniyor. Özellikle fahiş fiyatlarla mücadele ve ek tedbirlerin alınması ön planda olacak.

Terörle mücadele

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise terörle mücadele olacak. Yurt içi ve sınır ötesi operasyonlardaki son durum değerlendirilecek. Güvenlik konuları ve bölgesel tehditlerle ilgili alınacak önlemler görüşülecek.

Suriye ile normalleşme süreci

Suriye ile normalleşme süreci de toplantının önemli başlıklarından biri olacak. Bu kapsamda, bölgedeki son gelişmeler ve Türkiye'nin diplomatik adımları ele alınacak. Ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ile ilgili gelişmeler de değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi temasları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son iki haftada gerçekleştirdiği yoğun diplomasi programı da toplantının gündeminde olacak. Kazakistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki NATO Liderler Zirvesi'nde yapılan görüşmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.