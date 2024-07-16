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Hasan Hatınoğlu’nun cenazesi, otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Köylülerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldıran Hatınoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin Yoğunoluk köyünde elektrik ve elektronik işiyle uğraşan Hasan Hatınoğlu, komşusunun evinin önündeki aydınlatma direğinde bozulan lambayı değiştirmek istedi. Havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan direğe çıkan Hatınoğlu, dengesini kaybedip düştü.

Osmaniye 'de lamba takmak için çıktığı aydınlatma direğinden düşen Hasan Hatınoğlu (85), hayatını kaybetti.

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