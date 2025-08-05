Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00’de başlayacak mücadele Rotterdam’da oynanacak.



Fenerbahçe avantaj peşinde

Sezonun ilk resmi maçına çıkacak olan sarı-lacivertli ekip, Hollanda temsilcisi karşısında alacağı olumlu bir sonuçla İstanbul’daki rövanş öncesi avantaj elde etmeyi hedefliyor. Eşleşmenin ikinci ayağı, 12 Ağustos Salı günü İstanbul’da oynanacak.

İki ekip arasında beşinci randevu

Fenerbahçe ile Feyenoord, daha önce dört kez karşı karşıya geldi. 2002-2003 sezonu öncesi Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşan ekipler arasında oynanan iki maçta Feyenoord 1-0 ve 2-0'lık galibiyetlerle tur atladı. 2016-2017 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında karşılaşan iki takımın mücadelesinde Fenerbahçe hem İstanbul’da hem de deplasmanda galip gelmeyi başardı.

Fenerbahçe’nin Avrupa karnesi

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında şimdiye kadar 286 maça çıktı. Bu süreçte 113 galibiyet, 61 beraberlik ve 112 mağlubiyet alan Fenerbahçe, rakip fileleri 391 kez havalandırırken, kalesinde 407 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 39. sınav

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugüne dek 38 eleme maçı oynadı. Bu maçlarda 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Sarı-lacivertli ekip bu karşılaşmalarda 56 gol atarken, 46 gol yedi. Son 10 yılda Shakhtar Donetsk, Monaco, Benfica, Dinamo Kiev ve Lille karşısında turu geçemedi.

Hollanda ekipleriyle 25. karşılaşma

Avrupa kupalarında Hollanda takımlarıyla 24 kez karşılaşan Fenerbahçe, bu maçlarda 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler en fazla PSV Eindhoven ile karşılaştı ve toplamda 6 kez bu takıma rakip oldu.

Van Persie, eski takımına rakip

Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, futbolculuk döneminde formasını giydiği Fenerbahçe’ye bu kez teknik adam olarak rakip olacak. Hollandalı futbol adamı, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ile Feyenoord’un oynadığı karşılaşmalarda da sahadaydı. Van Persie, kariyerinde Mourinho'nun çalıştırdığı takımlara karşı birçok kez forma giydi.

Fenerbahçe’nin UEFA kadrosu

Teknik direktör Jose Mourinho’nun UEFA’ya bildirdiği kadroda şu isimler yer alıyor:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun.

Hakem İsveç’ten

Müsabakayı İsveç Futbol Federasyonu’ndan Glenn Nyberg yönetecek. Yardımcıları Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist olacak. Dördüncü hakem Oscar Johnson. VAR’da İspanyol Carlos del Cerro Grande, AVAR’da ise Juan Martínez Munuera görev yapacak.