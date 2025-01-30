Aydın Valiliği Koordinasyon Kurulu tarafından 2024 yılında yürütülen yatırımlar kapsamında proje tutarlarına göre ilk beş belediye açıklandı. Bu çerçevede ilçeye yeni yatırımlar kazandırmaya devama eden Buharkent Belediyesi de listede yerini aldı.

Buharkent Organize Sanayi Bölgesi, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gelenbe Mesire Alanı, Aydın’ın İlk Millet Bahçesi, Kent Müzesi, Gençlik Merkezi, Üniversite, Buharkent Belediyesi Anadolu Lisesi, Spor Tesisleri, 650 bin metrekare kilit parke taşı döşemesi ve bir çok projelerle başarılara imza atan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, takdir kazandı.

Proje tutarında en fazla yatırım yürüten dördüncü belediye olan Buharkent Belediyesi, 2024 yılında İkinci Etap Güneş Enerjisi Santrali ve Modern Kapalı Pazaryeri ve Katlı Otoparkı gibi projeler ile 85 milyon 668 bin 421 TL yatırım yürüttüğü belirlendi.