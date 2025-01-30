Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaletin siyasi bir baskı aracına dönüştüğünü vurgulayarak, demokratik haklar için omuz omuza mücadele çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu, gazeteciler ve seçilmişlere yönelik gözaltılara sert tepki göstererek, “Demokrasinin gereği olan şeffaflık ilkesinin savunucuları—gazeteciler, siyasiler, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri—hapis ve gözaltılarla karşı karşıya” dedi.

Türkiye’de hukukun ve demokrasinin askıya alınmak istendiğini savunan eski CHP lideri, “Halkımızın yanındayım. Tek adam faşizminin karşısında, omuz omuza mücadele etme zamanıdır!” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Adalet dağıtması gereken yargı, milletin seçilmişlerini cezalandırmak için bir sopaya dönüşmüş durumda.

Demokrasinin gereği olan şeffaflık ilkesinin savunucuları -gazeteciler, siyasiler, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri- hapis ve gözaltılarla karşı karşıya.

Hukuk ve demokrasinin askıya alınmak istendiği bu olağanüstü günlerde, her zaman olduğu gibi halkımızın yanındayım ve tek adam faşizminin karşısındayım. Omuz omuza mücadele etme zamanıdır!"

Adalet dağıtması gereken yargı, milletin seçilmişlerini cezalandırmak için bir sopaya dönüşmüş durumda.



Demokrasinin gereği olan şeffaflık ilkesinin savunucuları—gazeteciler, siyasiler, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri—hapis ve gözaltılarla karşı… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 30, 2025