Aydın'ın Buharkent ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutlandı. Kutlamalar, günün ilk saatlerinde şehitlik ziyaretleriyle başladı. İlçe protokolü, şehitlerimizin manevi huzurunda dua ederek, onların hatıralarını yad etti. Etkinlikler, saat 17.30’da PTT önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar gerçekleştirilen ve ilçe halkının yoğun ilgi gösterdiği kortej yürüyüşüyle devam etti. Türk bayraklarıyla süslenen kortej, marşlar eşliğinde yürüyüşünü tamamlayarak Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı.

Çelenk sunum töreni ve protokol konuşmaları

Saat 18.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen çelenk sunum töreni gerçekleşti. Ardından, saat 18.15’te, günün anlam ve önemini belirten protokol konuşmaları yapıldı. Gaziler Derneği Başkanı, Belediye Başkanı ve İlçe Kaymakamı, Buharkent’in kurtuluşunun anlamını, geçmişten bugüne uzanan mücadelenin önemini ve şehitlerimizin hatırasını yaşatmanın gerekliliğini vurguladılar.

Başkan Erol'dan anlamlı konuşma

Belediye Başkanı Mehmet Erol, konuşmasında Milli Mücadele’nin sadece bir direniş değil, emperyalist güçlere karşı verilen onurlu bir savaş olduğunu ifade etti. Başkan Erol, “Kurtuluş Savaşı, milletimizin bağımsızlık ateşini yeniden yaktığı, işgalci güçlere karşı tek yürek olarak direndiği bir dönemin adıdır. Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Buharkent’te de ecdadımız işgalcilere karşı cesurca mücadele etti ve bağımsızlık için canlarını feda etti. Bu büyük mücadele, milletimizin bağımsızlık sevdasını, vatan sevgisini ve ecdadımıza olan bağlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir” dedi.

Başkan Erol, bu büyük zaferin meyvelerini bağımsız Türkiye Cumhuriyeti olarak yaşamanın gururunu taşıdıklarını belirterek, “Bugün, o büyük zaferin meyvelerini, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni, hür ve onurlu bir millet olarak yaşamanın gururunu taşıyoruz. Ancak unutmayalım ki, bu özgürlüğü kazanmak için ödenen bedelleri hatırlamak ve hatırlatmak, hepimizin görevidir” şeklinde konuştu.

Kültürel projeler ve gelecek vizyonu

Başkan Erol, Buharkent Belediyesi olarak kentin tarihini, kültürünü ve atalarımızın mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirdikleri projelere de değindi. “Bu bilinçle Buharkent Belediyesi olarak, kentimizin tarihini ve kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla çeşitli projeler hayata geçirdik. Kent Müzemizi açtık, kütüphanemizi kurduk ve Kavas Mehmet Efe’nin türkülerini yeniden seslendirdik. Tüm bu çalışmalar, geçmişimize olan bağlılığımızın ve geleceğe karşı sorumluluğumuzun bir göstergesidir” dedi.