Güzelbahçe Belediyesi, Eylül ayı meclis toplantısında önemli bir karara imza attı. Belediye, Avrupa Konseyi tarafından oluşturulan Lanzarote Sözleşmesi’ne taraf olma kararını oy birliğiyle kabul etti. Bu adım, çocuklara yönelik cinsel suçları önlemeye yönelik kararlı bir duruşu temsil ediyor.

“Çocuklarımızın güvenliğini öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz”

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, sözleşmeye taraf olmanın önemine değinerek, “Çocuklarımıza yönelik şiddet ve cinsel suçlara karşı güçlü bir adım atmış olacağız. Lanzarote Sözleşmesi, çocukların cinsel istismardan korunmasına yönelik Avrupa Konseyi tarafından belirlenen önemli bir standarttır. Belediye olarak, bu sözleşmenin getirdiği yükümlülükleri yerine getirme konusunda kararlıyız” dedi.

Başkan Günay, çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda yetişmelerinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurgulayarak, “Lanzarote Sözleşmesi’ne taraf olarak, çocuklarımızın cinsel istismardan korunması ve bu alandaki mücadelemizi güçlendirme yönünde önemli bir adım attık. Eğitimler, farkındalık kampanyaları ve destek mekanizmaları geliştirmeye devam edeceğiz. Toplumumuzun her bireyinin bu konuda duyarlılık göstermesi son derece önemlidir” şeklinde konuştu.

“Sözleşme ile farkındalık yaratacağız”

Güzelbahçe Belediyesi, Lanzarote Sözleşmesi ile çocukların cinsel istismardan korunması için kapsamlı çalışmalar yapmayı taahhüt ediyor. Başkan Günay, “Bu sözleşme sadece bir imza değil, çocuklarımızın haklarını koruma ve onlara güvenli bir gelecek sunma yolunda atılmış güçlü bir adımdır. Meclis toplantısında alınan karar, çocuğa yönelik cinsel istismarı önlemeyi, mağdur çocukların haklarını korumayı ve cinsel istismara karşı farkındalık yaratmayı hedefliyor” dedi.

Toplantının ardından, Güzelbahçe Belediyesi, Ülke Çocuk Hakları Derneği temsilcileriyle bir araya gelerek, Başkan Mustafa Günay ve meclis üyelerine teşekkür etti. Günün anısına çekilen fotoğraf, bu önemli adımın bir simgesi olarak kaydedildi.