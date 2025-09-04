Buharkent’te 5. Tırmanma Yarışı Başlıyor

Buharkent’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kapsamında düzenlenen kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Buharkent Belediyesi himayelerinde ilçede 5’incisi gerçekleştirilecek olan Tırmanma Yarışı için hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 5. Ayak Yarışı, Buharkent’te büyük bir coşkuyla gerçekleştirilecek.

Etkinlikler, 6 Eylül Cumartesi günü saat 17.30’da Buharkent Belediyesi önünde yapılacak Seremonik Start ile başlayacak. İl ve ilçe protokolünün katılacağı programda, törenin ardından 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde sporculara, misafirlere ve basın mensuplarına yemek ikram edilecek.

7 Eylül Pazar günü ise Kayaburnu Mahallesi’nde saat 10.00’da başlayacak yarışlar, 16.00’da sona erecek. Yarış sonunda Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek ödül töreni ile etkinlikler noktalanacak.

Buharkent Kaymakamı Abdullah Emre Özefe ve Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, tüm vatandaşları ve basın mensuplarını etkinliklere davet etti.