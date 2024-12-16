Aydın’ın Buharkent ilçesinde, üreticilere toplamda bin 300 adet kestane fidanı dağıtıldı. Törene Buharkent Kaymakamı Abdullah Emre Özefe, Belediye Başkanı Mehmet Erol ve Buharkent Tarım ve Orman İlçe Müdürü İbrahim Selli katıldı. Dağıtımın, bölgedeki tarım verimliliğini artırmayı hedeflediği belirtildi.

Bölgesel tarım potansiyelinin geliştirilmesi amaçlanıyor

Buharkent Tarım ve Orman İlçe Müdürü İbrahim Selli, fidanların yerel tarım potansiyelini güçlendireceğini ve uzun vadede bölge ekonomisine katkı sağlayacağını vurguladı.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'ndan destek

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından desteklenen 7 farklı bitkisel üretim projesi kapsamında, Aydın’da tarımsal üretimin korunması ve çeşitliliğin artırılması amaçlanıyor.