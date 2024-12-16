ABD’nin Wisconsin eyaletinin Madison kentinde bulunan Abundant Life Christian adlı özel okula düzenlenen silahlı saldırıda polis, can kaybı ve yaralı sayısını güncelledi. Daha önce yapılan açıklamada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtilirken, Madison Polis Departmanı bu rakamları 2 ölü ve 6 yaralı olarak revize etti.

Saldırgan ölü olarak bulundu

Polis, saldırganın okul öğrencilerinden biri olduğunu ve baskın sırasında ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, saldırının motivasyonu ve saldırganın kimliği hakkında detaylar henüz paylaşılmadı.

Okul ve toplumda yas hâkim

Yaklaşık 400 öğrencinin eğitim gördüğü Abundant Life Christian Okulu, anaokulundan 12. sınıfa kadar eğitim veriyor. Saldırı, hem okul topluluğunda hem de Madison halkı arasında derin bir üzüntüye yol açtı.