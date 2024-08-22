Aşk şarkılarıyla dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Buika, Türkiye turnesi kapsamında 28 Eylül 2024 Cumartesi akşamı Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Saat 21:00'de başlayacak olan konser, sanatçının güçlü sesi ve duygusal şarkılarıyla İzmirlilere müzik dolu bir akşam vaat ediyor.

Buika, flamenko, caz ve soul müziğin eşsiz bir karışımını sunarak dinleyicilerini kendine hayran bırakıyor. Sahnede sergilediği içten performansları ve tutkulu yorumlarıyla tanınan sanatçı, İzmir'de de büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Yoğun talep üzerine gerçekleşen Türkiye turnesinde, Buika hayranlarına unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.