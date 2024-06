Buket Aydın, hayranlık duyduğu şarkıcının Megastar Tarkan olduğunu açıkladı. Aydın, Türk dizilerine olan ilgisinin yakın zamanda arttığını belirtti. Bu ilginin artmasındaki en büyük etkenin ise son dönemde popüler olan bir dizi olduğunu ifade etti.

Nişantaşı City's'de objektiflere takılan sunucu "Bodrum ve yurt dışı planımız var. Bu sene çok pahalı... Gidesimiz gelmiyor. Fiyatlar uçmuş. Bodrum fiyatlarından dolayı Yunanistan'a giden çok bekliyorum. Herkes fiyatlardan dolayı Yunanistan'ı zorlayacak.

Bodrum kadar hiçbir yer güzel olamaz. Her şeye zam geldi ama işletmeciler bu durumu fırsata düşürdü. Bir ürüne yüzde 100 zam geliyor ama işletmeciler yüzde 300 yapıyor. Bu durumu kullanıyorlar. Ülkenin her kesimi şikayetçi fiyatlardan. Böyle yaparlarsa müşterisiz kalacaklar. Bunların kontrol edilmesi gerekiyor. İnsanlar bir haftada olsa tatile gidemezse, umutsuz olacak. Bu mutsuzluk ülkede her şeye yansır. Amerika, İtalya ve İspanya'ya gitmek daha uygun bizim ülkemize göre. Sadece Bodrum değil her yer pahalı..." ifadelerini kullandı.

"Kimse kavga etmesin"

TV100'e geçtiğini belirten Aydın, "Siyaset yorumcusu oldum. Yazında çalışacağım. Siyasette yumuşama var. Bizde de var. Biraz seçim konuşmayalım. Kimse kavga etmesin" diye konuştu. Sunucu, "Sürekli politika içindesiniz. Hayatınız nasıl?" sorusuna, "Arkadaşlarla başka şeyler konuşuyoruz. Komik ve eğlenceli insanım.

Kendi sosyal ortamımda konuşmak istemiyorum. Güzellik trendleri konuşuyoruz. 'Kızılcık Şerbeti' çok iyi... En son 'Aşk-ı Memnu' ve 'Muhteşem Yüzyıl'la Türk dizisi bırakmıştım. Beni yeniden 'Kızılcık Şerbeti' döndürdü. 'Aşk-ı Memnu' bu ülkede 50 kere yayınlansın yine izlenir" açıklamasında bulundu.

Aydın, "Size oyunculuk teklifi geldi mi?" sorusuna, "Gelmişti daha önce... Öyle kabiliyetim yok. Sesim güzel, şarkıcılık teklifi gelmişti. Ben utangaç yapıdayım. Assolistlik zor. Herkes bildiği işi yapsın. Ebru " cevabını verdi.